Shakira torna a parlare del tradimento di Gerard Piquè nel primo post del 2023

(Di martedì 3 gennaio 2023) L’annuncio della separazione traè arrivato a giugno 2022 a causa con ogni probabilità dei tradimenti di lui. Sin da subito l’artista aveva però richiesto di preservare la loro privacy ed evitare pettegolezzi per il bene dei loro bambini, Milan, che oggi ha 9 anni, e Sasha di 7. Da allora il tempo è passato, ma mettere da parte l’amarezza per la fine di un rapporto così importante non sembra essere così semplice, almeno per lei. Il suo stato d’animo appare evidente daldelche la cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui si lascia andare alle sensazioni che si provano nel momento in cui viene minata la fiducia che si aveva nei confronti di una persona che si riteneva importante. “Anche se le nostre ferite continuano a essere ...