Sgravi contributivi Codice Pari Opportunità | Unimpresa | “Rischio flop | tempi troppo stretti”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Proprio qualche giorno fa parlavamo degliprevisti dal rinnovatodelle: si tratta, in altri termini, di misure “premiali” per le aziende che hanno dimostrato, attraverso la certificazione, di applicare correttamente untrattamento fra uomini e donne all’interno della struttura e dell’organigramma aziendale. Infatti, la “ribattezzata” Legge Gribaudo, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione dellatà di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alledi crescita in azienda, allatà salariale atà di mansioni, alle ...

Unimpresa - Unione nazionale di imprese

Una prassi che inizia a entrare nelle stanze del comando delle aziende italiane, vuoi perché ora ci sonoa supporto di questa scelta, vuoi perché si fa strada una maggiore ...Per stimolare l'aumento dell'occupazione c'è poi la proroga degligià in vigore per le assunzioni di donne svantaggiate e di giovani al di sotto di 36 anni a cui si aggiunge un ... LAVORO :UNIMPRESA, RISCHIO FLOP PER SGRAVI CONTRIBUTIVI “GENDER” Arrivano dall’INPS, con la circolare n. 139 del 2022, le istruzioni utili alle operazioni di conguaglio contributivo di fine anno, individuando ...Secondo l'ultimo rapporto dell'Osservatorio Jobpricing il differenziale di retribuzioni pesa per oltre 3.500 euro. Via al bollino di parità, ...