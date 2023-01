Sfregio al Senato | il Pd perdona i teppisti | Vanno ascoltati

Leggi su iltempo

(Di martedì 3 gennaio 2023) Condanna sì, con qualche «ma». Evidentemente non basta l'imbrattamento di una sede istituzionale, il, da parte dei militanti di «Ultima Generazione». Non basta il fatto che ciò rappresenti la cuspide di una parte dell'attivismo ambientalista che, negli ultimi mesi, ha visto un'applicazione ostile alla convivenza civile con blocchi stradali, urticanti per chi deve andare a lavorare o, persino, pericolosi per chi deve portare il primo soccorso. Non basta la simbologia di un attacco alla culla democratica del Paese, che porta a interrogarsi sul rafforzamento dei presidi di sicurezza. No, c'è quel «ma» che esclude un assunto molto semplice: quando lo strumento per rivendicare diventa grave ed inaccettabile, non può esistere alcun margine. Neanche separare l'istanza dal gesto. Eccoli, allora, gli sparuti teorici del «ma». A partire da Monica Cirinnà, responsabile ...