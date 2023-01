Serie A | le probabili formazioni | De Ketelaere | Chiesa e Lautaro verso la panchina

(Di martedì 3 gennaio 2023) LaA torna in campo due mesi dopo l'ultima volta. Chiusi i Mondiali in Qatar, il campionato riparte mercoledì 4 gennaio e mette...

Sky Sport

... sfida ad alta quota sognando laA Evidenza [ 13/09/2021 ] Incidente nella notte a Muro ... Leformazioni Sport [ 03/01/2023 ] Di Carlo, HDL Nardò: "Con la Fortitudo gara complicata. ...... sfida ad alta quota sognando laA Evidenza [ 13/09/2021 ] Incidente nella notte a Muro ... Leformazioni Sport [ 02/01/2023 ] Ore d'ansia a Copertino, scomparsa 56enne Eventi [ 02/01/... Probabili formazioni Serie A della 16^ giornata: le news dai campi Milan, è finito il count-down per la ripresa del campionato: i rossoneri ''inaugurano'' per la seconda volta la stagione di Serie A in corso.La Reggina si è defilata, e Francesco Forte sembra alla fine essere destinato al Frosinone che ha offerto circa un milione per il prestito al Benevento, il Pisa è comunque interessato all’operazione m ...