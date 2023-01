Serie A | Inter-Napoli a tinte nerazzurre | i bookmaker dicono «1» | il blitz di Spalletti a 3 | 07

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Roma, 3 gennaio 2023 ) - Inzaghi prova a rientrare nella lotta per lo scudetto: i tre punti valgono 2,40, per il gol Lukaku meglio di Osimhen. All'Arechi debutto per Ochoa, contro il Milan l'impresa è a 6,45 Roma, 3 gennaio 2023 - Uno scontro cruciale in ottica scudetto, sebbene da due punti di vista molto diversi. Si apre con l'atteso confronto trail 2023 dellaA: da una parte Inzaghi e i suoi, all'ultima chiamata per la rincorsa al titolo, dall'altra la squadra di, protagonista totale della prima parte di stagione e ora in cerca di conferme. Gli ultimi tre precedenti a San Siro, con altrettante vittorie dei nerazzurri, portano però gli analisti dalla parte dei padroni di casa: l'è quindi avanti a 2,40 su Planetwin365, contro il 3,25 offerto sul pareggio e il ...

