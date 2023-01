Serie A | gli infortunati e gli squalificati della 16ª giornata

Today.it

Avanti conaltri argomenti caldi. " Vlasic per me è indispensabile perché sa fare tutto, anche la prima punta in caso di necessità. Non è un campione, ma un giocatore strepitoso. Lukic resterà ...ostacoli sono i pregiudizi da superare in un mondo che viene visto ancora come "una cosa da ...la team manager " Devo comunque dire che sono stati fatti dei passi in avanti come l'esordio in... Una mamma per amica avrà mai un continuo Parla la creatrice Amy Sherman-Palladino Il Bologna di SInisa Mihajlovic trova la Salernitana di ... La quarta giornata di Serie A si chiude questa sera con gli ultimi due posticipi. Uno di questi si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo tra ...Manca ancora la prima vittoria in campionato per il Bologna, che anche oggi al Dall’Ara non va oltre il pareggio per 1-1 contro la Salernitana. Meglio ... L’Atalanta supera il Torino e raggiunge quota ...