Serie A | giornata 16 | la top 11 delle sorprese da schierare al fantacalcio

(Di martedì 3 gennaio 2023) Torna finalmente in campo laA, e con essa riapre le danze anche unacompetizioni più amate da gran parte degli italiani: il. In questa rubrica scopriremo le top 11daalper la 16esimadiA TIM. Ma prima diamo una rapida occhiata ai match che andranno in scena nelladi domani 4 gennaio 2023. I lunch match Salernitana–Milan e Sassuolo–Sampdoria12:30 apriranno le danze. Subito dopo scenderanno in campo Spezia–Atalanta e Torino–Hellas Verona alle 14:30. Alle 16:30 toccherà alle due compagini romane: la Lazio farà visita al Lecce mentre la Roma ospiterà all’Olimpico il Bologna. Le sfide tra Cremonese-Juventus e Fiorentina–Monza avranno ...

Sky Sport

Commenta per primo Sono 26 i calciatori convocati da mister Zaffaroni per il match della 16ªdiA TIM tra Torino - Verona, di scena alle 14.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Portieri : Montipò, Berardi A. Difensori : Ceccherini, Dawidowicz, Gunter, Coppola D., Hien, ...Commenta per primo Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico serbo Dejan Stankovic per Sassuolo - Sampdoria , gara della 16ªdellaA TIM 2022 - 2023 in programma mercoledì 4 gennaio alle ore 12.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Prima convocazione per i neo acquisti Bram Nuytinck e Sam Lammers. Portieri : ... Arbitri Serie A, le designazioni per la 16^ giornata Mancano quattro punti alla ... Tripudio Milan a Verona: la squadra di Pioli centra tre punti d’oro nel posticipo della 36esima giornata di Serie A al Bentegodi. I rossoneri si ... L’11 maggio si ...Cambia lo scenario e cambiano anche i risultati per la Roma, che al Franchi dice addio ... L’ultima giornata di Serie B ha decretato le promozioni dirette in Serie A di Lecce (1° classificata) e ...