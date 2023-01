Sergio Rico ora | Sportiello a giugno | ecco la strategia del Milan

Milan News

Perché non è finita qui: Maldini e Massara sono al lavoro per regalare un altro portiere a Pioli e al nome di Sportiello, prenotato per l'estate, si è aggiunto quello di, spagnolo del Psg ...Il Milan vorrebbe un secondo portiere più affidabile di Tatarusanu in attesa del rientro di Maignan. Occhi suIn attesa del rientro di Mike Maignan, il Milan vorrebbe un secondo portiere più affidabile di Tatarusanu nella seconda parte di stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'... CorSera - Mercato Milan: dopo Vasquez, idea Sergio Rico del PSG Il mercato del Milan per la porta non si ferma a Devis Vasquez, giovane colombiano che ieri ha firmato il suo nuovo contratto con i rossoneri (sarà a disposizione di Stefano Pioli tra ...L'infortunio di Maignan riporta alla luce il dilemma portiere: il Milan studia un nuovo colpo low cost. Arriva dal Psg ...