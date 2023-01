Euronews Italiano

La Procura di Isernia ha dato il nulla osta ai funerali del 48enne trovato morto a Castelpizzuto (Isernia). Il provvedimento è arrivato ieri sera dopo l'ispezione cadaverica. Ladell'uomo era stata sequestrata, poche ore prima del funerale, in seguito alla denuncia di un familiare per accertare la causa della morte avvenuta il 31 dicembre scorso. I carabinieri hanno ...Laè ora sotto. Aperte due inchieste atte a stabilire cause e responsabilità della morte: una della Procura di Biella, l'altra dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Marco ... Sequestro salma 48enne, nulla osta Procura Isernia a funerale La Procura di Isernia ha dato il nulla osta ai funerali del 48enne trovato morto a Castelpizzuto (Isernia). Il provvedimento è arrivato ieri sera dopo l'ispezione cadaverica. (ANSA) ...Era tutto pronto per i funerali, che si sarebbero dovuti svolgere lunedì 2 novembre. Ma all'improvviso in via Vittorio Emanuele II, a Castelpizzuto, ...