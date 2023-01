Senato sotto attacco degli ambientalisti | arresti e condanna politica

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il blitz scatta poco dopo le 8 del mattino. Un gruppo didi 'Ultima Generazione', dotato di estintori, imbratta con vernice rossa la facciata principale di palazzo Madama, la sede del. Carabinieri e Polizia intervengono e fermano cinque persone: in serata scatta l'arresto per treattivisti, mentre altri due vengono denunciati dalla Digos Unanime lada parte del mondo politico e delle cariche istituzionali, a partire dalla premier Giorgia Meloni. Il presidente delIgnazio La Russa sente il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e prepara una 'stretta' sulla sicurezza dell'edificio. Il movimento ambientalista rivendica l'azione spiegando che "alla base del gesto vi è la disperazione che deriva dal susseguirsi di statistiche e dati sempre più allarmanti ...

