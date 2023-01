Senato | portone imbrattato | tornano liberi i tre attivisti arrestati Il processo il 12 maggio

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il giudice per le direttissime del tribunale di Roma ha convalidato gli arresti per gliDavide Nensi, Alessandro Sulis e Laura Paracini, disponendo la scarcerazione. L'articolo proviene da Firenze Post.

