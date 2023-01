Italpress

"Ilsi costituiràcivile" nel procedimento contro gli ambientalisti di Ultima Generazione che ieri mattina hanno imbrattato la facciata del, coprendo di vernice rossa il portone e ...... 'chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in, inservibili cose mobili o ... ed è questo il caso di Palazzo Madama, la sede istituzionale del. Ed è per questo che agli ... Senato parte civile contro autori blitz a Palazzo Madama Agenzia di ... ROMA (ITALPRESS) – Il Senato si costituirà parte civile nel procedimento contro gli attivisti che ieri hanno imbrattato la facciata di Palazzo Madama. Lo ha annunciato il presidente del Senato, Ignazi ...“A noi non interessano modifiche normative, non vogliamo pene esemplari, aggravamenti di pena o reati specifici ...