Senato | La Russa | ' accorgimenti migliori per sicurezza ma senza blindare palazzo'

(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo riunito l'ufficio di presidenza, abbiamo parlato delle misure die su mia proposta abbiamo deciso di affidare ai questori il compito di valutare" per la"machiudere ilbenché le altri istituzioni, Camera eChigi, siano abbondantemente protette rispetto al". Così il presidente del, Ignazio La, al termine dell'ufficio di presidenza dopo il blitz di ieri aMadama. "Basta qualche piccolo accorgimento perché vogliamo che ilresti il più possibile a contatto con la gentefarci spaventare, intimorire o condizionare da quattro ragazzotti ...

RaiNews

...imbrattano la facciata delL'abbraccio della gente Ratzinger, l'ultimo saluto dei fedeli a Papa Benedetto XVI svaligiata la casa di milano Galina Genis, ecco chi è l'influencerMIGLIAIA ...Non potevano mancare a Cortina il presidente delIgnazio La, che qui passa abitualmente le vacanze natalizie, e la ministra del Turismo Daniela Santanché , pronta a ospitare l'amica ... Ambientalisti imbrattano il Senato con la vernice. La Russa: "Offesa alle istituzioni" Il Consiglio di Presidenza del Senato ha avviato un'istruttoria per valutare l'innalzamento delle misure di sicurezza attorno a Palazzo Madama.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...