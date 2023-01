Senato imbrattato con vernice rossa | La Russa | ' Ci costituiremo parte civile'

la Repubblica

'Non vogliamo pene esemplari ma ristori dei danni materiali' ha detto il presidente. Gli attivisti di Ultima generazione: 'É solo imbrattamento; arresto ......La Russa ha riunito il Consiglio di Presidenza a seguito del blitz degli ambientalisti di Ultima Generazione che hannola facciata principale di Palazzo Madama con della vernice. /... Senato imbrattato, si corre ai ripari: più Carabinieri e agenti in borghese a presidiarlo. Le vie laterali sa… “Abbiamo riunito l’ufficio di presidenza prontamente, abbiamo parlato delle misure di sicurezza e su mia proposta abbiamo deciso di affidare ai questori il compito di valutare degli accorgimenti migli ...Arrestati e subito liberati i tre attivisti di Ultima Generazione per il blitz con la vernice lanciata contro la facciata del"Senato."Il giudice di Roma ha convalidato gli arresti, disponendo per i tr ...