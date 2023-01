Selvaggia Lucarelli smaschera Ballando con le stelle | pubblico pilotato | ecco che succede davvero FOTO

ilgazzettino.it

Nonostante si sia conclusa da circa 10 giorni, l'edizione 2022 di Ballando con le Stelle non smette di far parlare di sé. Soprattutto a causa di, mai come quest'anno al centro di discussioni e liti tanto con i colleghi giudici quanto con i concorrenti. Questa volta protagonista dello scontro con la giornalista è la ...... durante la quale la vincitrice di questa edizione del talent e il giudice continuavano a sostenere la tesi che anche il pubblico era contro, la giornalista è passata al ... Selvaggia Lucarelli, dal matrimonio (con processione) in Nepal alla stoccata: «Più sobrio del gender reveal di Anche dopo la fine di Ballando con le Stelle, non si placano le polemiche riguardo a Selvaggia Lucarelli. Questa volta a criticarla è stata Luisella Costamagna.Selvaggia Lucarelli è in Nepal con Lorenzio Biagiarelli, documenta come sempre tutto portando i suoi follower in viaggio con lei. A Oggi è un altro giorno intanto Luisella Costamagna balla cercando di ...