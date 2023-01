Scossa di terremoto nel Casertano | allarme tra i cittadini

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnadidi magnitudo 3.5 è stata registrata a San Pietro Infine, nel, in un territorio al confine con Lazio e Molise. Lo segnala l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), che spiega che il sisma è avvenuto poco prima delle 17 ad una profondità di 20 chilometri, ed è stato rilevato dalla Sala Sismica Ingv di Roma. Ilè stato avvertito dalla popolazione ma al momento non si segnalano danni. Dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta fanno sapere che alla sala operativa stanno arrivando chiamate dipreoccupati che chiedono informazioni sul, ma non si segnalano particolari situazioni diriferite a persone o cose. L'articolo proviene da ...

In Campania, precisamente in provincia di Caserta, è stata avvertita unadidi magnitudo 3.5.diL'articolodiin provincia di Caserta di magnitudo 3.5 proviene da True ...Unadisi è verificata oggi pomeriggio alle 16:55 al confine fra Lazio, Campania e Molise . Il sisma, secondo le rilevazioni dell'INGV, è stato di magnitudo 3.5 e ha avuto epicentro a 1 ...Terremoto in Molise. Ultima ora: una scossa tellurica registrata il 3 gennaio 2023 in Molise. Aggiornamento tempo reale, live, diretta ...