Scoppia un battibecco in diretta tra Alfonso Signorini ed Edoardo Donnamaria

Leggi su 361magazine

(Di martedì 3 gennaio 2023)intra il conduttoree il concorrente: ecco cos’è accaduto nella Casae Antonella Fiordelisi si ritrovano ormai da giorni ai ferri corti. L’amore tra i due gieffini sembra realmente finito dopo gli ultimi avvenimenti. Antonella eddopo aver affrontato un primo confronto in salotto, raggiungono la Mistery della Casa per ascoltare delle nuove dichiarazioni rilasciate dal coinquilino riguardo proprio Antonella. Le parole diferiscono profondamente la nota influencer. Leggi anche –> Antonino Spinalbese in collegamento rivela come sta: “Non mollo”in“Al di là, sentire ...