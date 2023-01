Sci alpino | startlist slalom Zagabria 2023 | orario | programma | tv | streaming | pettorali delle italiane

(Di martedì 3 gennaio 2023) Si apre l’anno solaredella Coppa del Mondo di sci: domani, mercoledì 4 gennaio, va in scena a(Croazia) lofemminile (prima manche alle 12.30, seconda alle 16.30). Sono cinque azzurre iscritte. Nellofemminile dilenon hanno grandissime velleità, dato che partiranno tutte conoltre il numero 30: si tratta di Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler ed Anita Gulli. Lofemminile disarà trasmesso in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport1, mentre losarà garantito da RaiPlay ed Eurosport Player. CALENDARIO SCIMercoledì 4 gennaio Ore 12.30 Prima manche ...

Tra Croazia e Slovenia riprende la Coppa del Mondo difemminile, se in slalom ci sono poche possibilità in gigante Bassino e Brignone cercano la ...4 Gennaio 2023 Garmisch - Partenkirchen (Germania)Coppa del Mondo Maschile Garmisch Partenkirchen. 4 5 Gennaio 2023 CroaziaCoppa del Mondo Femminile Zagreb - Sljeme. ... Sci alpino, prato sulle piste a Zagabria e Adelboden! Cercasi neve, ma gare confermate - FOTO Si apre l’anno solare 2023 della Coppa del Mondo di sci alpino: domani, mercoledì 4 gennaio, va in scena a Zagabria (Croazia) lo slalom femminile (prima manche alle 12.30, seconda alle 16.30). Sono ci ...Diverse nazionali di Coppa del Mondo di Sci Alpino si stanno allenando sulle nevi italiane di Trentino e Friuli ...