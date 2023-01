Sci alpino | startlist slalom Garmisch Partenkirchen 2023 | orari | programma | tv | streaming | pettorali degli italiani

(Di martedì 3 gennaio 2023) Lomaschile (prima manche alle 15.40, seconda alle 18.45), con sette azzurri iscritti, che andrà in scena a(Germania) domani, mercoledì 4 gennaio, aprirà l’anno solaredella Coppa del Mondo di sci. Nellomaschile diglial cancelletto di partenza saranno Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger e Matteo Canins, con quest’ultimo al debutto sul massimo circuito. Lomaschile disarà trasmesso in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport1, mentre losarà garantito da RaiPlay ed Eurosport ...

Tra Croazia e Slovenia riprende la Coppa del Mondo difemminile, se in slalom ci sono poche possibilità in gigante Bassino e Brignone cercano la ...4 Gennaio 2023 Garmisch - Partenkirchen (Germania)Coppa del Mondo Maschile Garmisch Partenkirchen. 4 5 Gennaio 2023 CroaziaCoppa del Mondo Femminile Zagreb - Sljeme. ... Sci alpino, prato sulle piste a Zagabria e Adelboden! Cercasi neve, ma gare confermate - FOTO