Sci alpino | slalom femminile Zagabria 2022 in tv | data | orario e streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il programma, gli orari e la diretta tv dellodi, valido per la Coppa del Mondo/2023 di sci. Si torna in pista per la prima gara dell’anno. Sulla Crveni Spust andrà in scena un doppio appuntamento tra i pali stretti che vedrà ancora protagonista Mikaela Shiffrin, reduce dalla 50esima vittoria inottenuta a Semmering. Appuntamento con la prima manche mercoledì 4 gennaio alle ore 12.30, mentre la seconda è prevista alle ore 16.30. IL CALENDARIO COMPLETO Diretta tv – Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa insu Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn. SportFace.