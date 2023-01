Sci alpino | lo slalom in notturna di Garmisch-Partenkirchen dà il via al 2023 della Coppa del Mondo

Leggi su oasport

(Di martedì 3 gennaio 2023) Sarà lodi(Germania) a far ripartire ladeldi scimaschile nel nuovo anno. La gara sulla pista denominata “Gudiberg”, tornata in calendario lo scorso anno, ospiterà domani 4 gennaio un gara intra i pali stretti, dando il via alcon un evento spettacolare. Come ormai d’abitudine nelle ultime stagioni, lospeciale maschile è teatro di grandissime battaglie, in cui sono tanti i contendenti che possono uscire vincitore. Nelle due gare disputate sinora, tra la Val d’Isere e Madonna di Campiglio, abbiamo visto non solo due vincitori diversi, ma anche sei atleti diversi nelle posizioni da podio. Lo scorso anno la tappa diarrivò a fine febbraio, ...