Sci alpino | il 2023 riparte con gli slalom da Zagabria Shiffrin per agguantare Vonn | Vlhova cerca la vittoria perduta

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ildella Coppa del Mondo femminile di scidall’ormai tradizionale appuntamento di. Sulla pista croata ci sarà un doppio appuntamento, con duein programma domani e giovedì. La FIS ha confermato entrambe le gare anche se sulla collina sopra la capitale croata la neve scarseggia ed il rischio di una gara con un manto abbastanza irregolare è elevato. Potrebbe essere una due giorni storica, visto che Mikaelaha la grande occasione di toccare 82 vittorie in Coppa del Mondo e, dunque, di raggiungere nella classifica all-time la connazionale Lindsey. A quel punto amancherebbe solo l’ultimo obiettivo, quello di raggiungere gli 86 successi di Ingemar Stenmark. L’americana si presenza a ...

OA Sport

Prime sessioni di allenamento del 2023 per le squadre maschili di Coppa del mondo di. Il direttore tecnico Massimo Carca, responsabile delle squadre azzurre dimaschile, ha deciso di convocare da lunedì 2 a giovedì 5 gennaio Guglielmo Bosca, Pietro Zazzi e Nicolò ...E' stato riaccompagnato esausto ma illeso dagli uomini del SoccorsoCivile e Militare. I ... L'intervento è stato facilitato anche dalla motoslitta messa a disposizione dagli impianti di, che ... Sci alpino, prato sulle piste a Zagabria e Adelboden! Cercasi neve, ma gare confermate - FOTO Sarà lo slalom di Garmisch-Partenkirchen (Germania) a far ripartire la Coppa del Mondo di sci alpino maschile nel nuovo anno. La gara sulla pista denominata “Gudiberg”, tornata in calendario lo scorso ...Senza neve, solo 1 su 5 lavora. Biolchini (Fisi): "Molti istruttori sono già ’emigrati’, professione da reinventare" ...