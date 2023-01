Schlein o Bonaccini? Chissenefrega Majorino può vincere

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 3 gennaio 2023) "Non sto nemmeno seguendo il dibattito congressuale del Pd. Mi pare un delirio". Secco, come sempre, il commento di Massimo Cacciari, intervistato da Affaritaliani.it sulla sfida interna al Partito Democratico per la successione di Enrico Letta. "Non sono riusciti a far emergere contrapposizioni... Segui su affaritaliani.it