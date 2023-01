Schiaffi all’allieva caduta dalla trave | allenatrice a processo | “L’ho fatto per il suo bene”

Leggi su tpi

(Di martedì 3 gennaio 2023) Con l’accusa di “abuso di mezzi di correzione”, la direttrice della Gymnasium di Treviso,di ginnastica ritmica, Moira Ferrari, è stata rinviata a giudizio dal gup. È il primoche nasce dallo scoppio dello scandalo che ha investito il mondo delle “farfalle” azzurre dopo la denuncia di maltrattamenti e abusi da parte delle istruttrici. In attesa di capire quale sarà la sorte di Emanuela Maccarani dell’Accademia di Desio, ad ora indagata per maltrattamenti insieme alla sua assistente Olga Tishina. Nel 2017 Ferrari ha tirato uno schiaffo a una delle sue atlete, che all’epoca aveva 8 anni, “in virtù dell’affetto che provavo per lei”, si è giustificata. La donna ha depositato la sua memoria difensiva, nella quale si può leggere la motivazione che l’ha spinta a compiere il gesto violento. Dopo che la giovane ginnasta sbagliò un elemento ...