Sbaglia la tinta per Capodanno | rissa in un parrucchiere a Cosenza | interviene la polizia

(Di martedì 3 gennaio 2023) Chi almeno una volta non è uscito dal salone avendo fatto richiesta di un determinato taglio oale poi essersi ritrovata con tutt'altro? Un errore considerato infelice sì, ma banale in genere. Non è stata dello stesso avviso una signora nel Cosentino che, andata dalla parrucchiera per, si è ritrovata con un coloreto. Un malinteso che ha scaldato immediatamente gli animi, dando vita a un'escalation di insulti sempre più spinti che hanno portato a una vera e propria. L'intervento dellaDalle parole, infatti, si è passati velocemente ai fatti con pugni sferrati da parte di entrambe le parti. Le altre clienti, presenti in quel momento, hanno riferito di essere rimaste esterrefatte dall'accaduto e hanno allertato all'istante la ...

Fatto sta che in un negozio di parrucchieri di Cosenza, nel giorno di san Silvestro, è scoppiata una rissa a causa di una tinta di capelli sbagliata. Sedata la rissa, la cliente – che ha avuto la peggio – è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Annunziata di Cosenza