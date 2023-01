Sassuolo-Sampdoria | Dionisi | “Non ci serve nessuno dal mercato Berardi fa la differenza”

Leggi su sportface

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il tecnico del, Alessio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la. Ecco le sue parole: “Peccato per l’ultima settimana, se penso alle prime quindici partite, quando abbiamo peggiorato quanto di buono fatto in precedenza. Ora si riparte, recuperiamo tanti giocatori offensivi, avrò tanta scelta e questo la dice lunga: sono convinto che se riusciremo a trovare continuità riusciremo a essere ancora più offensivi. Dobbiamo esserlo. Traore? Diciamo che se sta bene è in campo. Non dico solo fisicamente: ha fatto i primi mesi dove fisicamente non stava bene e abbiamo provato a forzarlo, ma deve stare bene anche mentalmente. È giovane, deve ancora finire il suo percorso di maturazione e deve essere bravo a trovare la sua posizione. In questo momento lo stiamo provando più dentro il campo e ...