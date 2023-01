La Gazzetta dello Sport

...sosta così lunga Mauriziose lo chiede da parecchi giorni, tra 24 ore avrà finalmente le risposte. 'Speriamo ci sia l'approccio giusto - dice il tecnico della Lazio - . Non è facile...Per noi non e' unperche' con la testa siamo rimasti a dove avevamo lasciato. Abbiamo ... ecco le news 3 Gennaio Sport Lazio,mette in guardia l'ambiente: 'Le buschiamo' 3 Gennaio Sport ... Sarri: "Ripartire dopo 50 giorni è un’incognita. Luis Alberto Non sono io a non volerlo..." Il tecnico domani affronta il Lecce in trasferta: “Squadra aggressiva e ordinata”. Sul centrocampista, domani assente per infortunio: “Vuol tornare in Spagna, ma se anche stavolta dovesse restare ci s ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...