(Di martedì 3 gennaio 2023) Il conto alla rovescia sta per finire: la Lazio è pronta a ricominciare la sua corsa verso un posto in Champions League e il nuovo anno è iniziato sotto i migliori auspici per il tecnico Maurizio ...

... la Lazio è pronta a ricominciare la sua corsa verso un posto in Champions League e il nuovo anno è iniziato sotto i migliori auspici per il tecnico Maurizio, che alla ripresa a Formello ha ...Bonazzoli riscuote il gradimento di. Ha il profilo e le caratteristiche ideali per ... Pernon ci sono spiragli, più avanti si ... Sarri ora può scegliere: Cataldi o Luis Alberto Il club biancoceleste ha proposto lo scambio con Fares. La Salernitana dice no ma il centravanti vuole andar via ...Il conto alla rovescia sta per finire: la Lazio è pronta a ricominciare la sua corsa verso un posto in Champions League e il nuovo anno è iniziato sotto i migliori auspici per ...