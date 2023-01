Sarri | «Il prato dell’Olimpico? Valuterò di persona se è migliorato In Italia siamo il terzo mondo»

(Di martedì 3 gennaio 2023) Oggi giornata di conferenze stampa prima delle ripresa del campionato. Tuttomercatoweb fornisce il resoconto anche di quella di, allenatore della Lazio che domani sarà impegnata in casa contro il Lecce. Di seguito le parole di. «Sono di fronte a un qualcosa che a mio ricordo non era mai successo, solo con il lockdown. Non sono facilmente prevedibili le reazioni delle squadre al rientro dalla lunga pausa, lo abbiamo visto negli altri campionati: il Psg ha perso, il Tottenham anche, il Chelsea ha faticato». Quali sono le minacce del Lecce? «Squadra di buon livello d’aggressività e ordine, ha anche buona qualità di palleggio. Fa delle ripartenza di alto livello. Con le squadre di alta classifica è sempre rimasta in partita. Bisogna tenerla in grandissima considerazione». Nell’anomalia del periodo c’è anche il mercato aperto. «Non so se per noi ...

