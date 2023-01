Sarri | Il prato dell' Olimpico? Valuterò di persona se è migliorato In Italia siamo il terzo mondo

(Di martedì 3 gennaio 2023) Leggo sempre che Luis Alberto non va d'accordo con me: quando sono arrivato lui non era in ritiro perché voleva la cessione, quindi è una situazione che ho trovato, non dipende da me. Ogni mercato ...

IlNapolista

Di seguito le parole di. " Sono di fronte a un qualcosa che a mio ricordo non era mai successo, solo con il lockdown. Non sono facilmente prevedibili le reazioni delle squadre al rientro dalla ...: "La Lazio può avere una classifica importante" "L'aspetto difficile è stato non avere ... Ildi Via del Mare non sembra di grande livello. Ma nel campionato italiano ti devi aspettare ... Sarri: «Il prato dell'Olimpico Valuterò di persona se è migliorato. In ... Alla vigilia della sfida in programma al Via del Mare, il tecnico biancoceleste, vincitore dell'ultimo Scudetto della Juventus nel 2019-2020, è intervenuto in conferenza stampa ...Il tecnico biancoceleste non pensa al mercato e punta il Lecce: "Due punti di media a partita sono tanta roba per noi. Dobbiamo andare avanti così" ...