“Sarai un bellissimo disastro” | la commovente lettera di Aurora Ramazzotti al figlio nascituro

Leggi su tpi

(Di martedì 3 gennaio 2023) “Forse non ricorderò più cosa sarà stata la mia vita senza di te”:dedica un pensiero al bambino che porta in grembo all’inizio del nuovo anno. Unatoccante, firmata dalla figlia di Michelle Hunziker ed Eros, indirizzata alatteso in primavera. Lo spunto le arriva da una frase sentita pronunciare un sacco di volte: “Tu neanche eri nata”. Prima della gravidanza non aveva mai dato troppa importanza a queste parole, ora si è accorta di quanto la nascita di unsegni un cambiamento enorme nella vita di un adulto. “Mi accorgo che l’orologio scorre inarrestabile verso lo scadere del mio tempo ‘prima’ e che frettoloso si avvicina il momento ‘dopo’ di te”, scrivesui social. “E che anche io avrò un giorno sulla bocca ...