Sanità e cyber security | matrimonio da farsi a tutti i costi

(Di martedì 3 gennaio 2023) La scorsa settimana le cronache nazionali che personalmente seguo con maggiore attenzione hanno visto al centro il caso dell’Ospedale di Alessandria. L’accaduto si presta ad un paio di considerazioni. La prima e forse più banale è l’amara constatazione che infrastrutture critiche nazionali come quelle sanitarie versino in uno stato di “-abbandono”. Vero che i decennali ritardi non si recuperano in un paio di anni, ma la descrizione dello stato dei sistemi fornita dagli stessi aggressori è deprimente. Lagang Ragnar Locker se la prende in primo luogo con il personale che ha la responsabilità di gestirli, suggerendone la rimozione in blocco per evidente incompetenza e spreco del budget affidatogli. Su quest’ultimo punto sarebbe interessante sapere in realtà la dimensione del “fantomatico budget”. Sbirciando tra le pagine del bilancio sociale ...