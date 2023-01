Sangue sulla Nola-Villa Literno | auto si ribalta | morto conducente

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ancora. Ieri pomeriggio unmobilista – le cui generalità non sono stata rese note – èin seguito ad un incidente avvenuto in località Sant’Andrea dei Lagni a Santa Maria Capua Vetere lungo la 7bis. A darne notizia è Edizione Caserta. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Cronache Salerno

... è ricoverato in ospedale in gravi condizioni per le ferite riportate dopo un incidente... Uno di questi ha detto che Renner perdeva copiosamenteda una gamba, al punto che un altro ...Se infatti è vero che, secondo le previsioni, entro il 2050 le persone anziane presentiTerra ... Attraverso una serie di esami del, e di test per controllare le articolazioni, la ... Sangue sulla SS18, due morti tra cui una bima PADOVA - Proseguono le indagini sul massacro della villa di San Martino di Lupari. Gli inquirenti stanno ora concentrando le proprie forze su una eventuale testimonianza da parte di Giorgio Miatello..Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...