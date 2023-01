Samuel Peron lo confessa commosso | Parole toccanti

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il ballerinol’inaspettato, le suetoccano profondamente il pubblico italiano. Leggiamo la confessione commovente. L’edizione corrente di Ballando con le stelle ha visto ufficialmente la sua conclusione: vincitori Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Ad ogni modo, anche– partner di Iva Zanicchi – ha dichiarato di essere particolarmente soddisfatto, la coppia infatti ha conquistato il quinto posto del programma, raggiungendo comunque la finale., la confessione inaspettata – FormatonewsNel frattempo, tutti i ballerini professionisti hanno avuto modo di rincasare per poter passare le feste natalizie in compagnia di amici e parenti....

Servizio Informazione Religiosa

...al veleno Selvaggia Lucarelli ha poi concluso il suo intervento nelle sue storie su instagram pubblicando un video in cui Luisella Costamagna è impegnata a ballare con il ballerinola ...E in effetti la cantante sembra ormai inarrestabile, soprattutto dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle, dove è arrivata in finale con il suo maestro. "Cosa farò a Capodanno"... A Sua Immagine: nella puntata di oggi la storia del ballerino Samuel ... Ballando con le stelle si è concluso da settimane, ma i suoi concorrenti non vogliono fermarsi. Specialmente Iva Zanicchi è inarrestabile.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...