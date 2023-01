Samsung potrebbe mantenere i prezzi dei Galaxy S22 per i Galaxy S23

Everyeye Tech

Tuttavia, resta da vedere quantopossa competere con il colosso TSMC per la produzione di chip a 3nm ma la competizione tra i dueessere comunque vantaggiosa per il mercato. Per ...Scrive: Lee percome Hankey per Apple Secondo alcuni, Leeintrodurre piccole ma significative modifiche al design diproprio come avrebbe fatto Evans Hankey ( fino ... Il 2023 sarà l'anno degli smartphone pieghevoli Samsung potrebbe 'tremare' Al CES 2023 Samsung ha svelato alcuni monitor che debutteranno nel corso dell'anno tra cui Odyssey Neo G9 (G95NC), un 57 pollici curvo con aspect ratio 32:9 e risoluzione massima di 7680 x 2160 pixel.La divisione mobile di Samsung ha un nuovo capo del design: si tratta di Hubert H. Lee e da venerdì dirige il Mobile eXperience Design Team, l’unità responsabile della progettazione di alcuni dei prod ...