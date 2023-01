Sampdoria | non solo le italiane | anche il Leeds punta Sabiri

Labaro Viola

Con la differenza che quellosarà un turno infrasettimanale come quello che si giocherà domani. La Serie A riparte di mercoledì alle 12:30 (Salernitana - Milan e Sassuolo -), con ...Formazione offensiva, tanta qualità per il tecnico neroverde cheavrà a disposizione il regista Maxime Lopez: durante la sosta sono circolate voci su una lista di Stankovic sui ... Sportitalia rivela: "Sta per scoppiare il caso Sampdoria. Non hanno i ... [themoneytizer id=”99064-6] MARTEDI’ 03 GENNAIO 2023 Il Lecce rinforza il proprio centrocampo. Dopo le visite mediche svolte nella giornata di ieri, ora c’è anche l’ufficialità: Youssef Maleh è un nu ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...