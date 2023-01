Sampdoria-Napoli | stesura dei contratti per Bereszynski e Zanoli Ora

Tutto Napoli

...30 Sassuolo -12:30 Spezia - Atalanta 14:30 Torino - Verona 14:30 Lecce - Lazio 16:30 Roma - Bologna 16:30 Cremonese - Juventus 18:30 Fiorentina - Monza 18:30 Inter -20:45 Udinese - ...Ilè nettamente favorito ma ci sono tanti punti" Mg Genova 22/08/2022 - campionato di calcio serie A /- Juventus / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Massimiliano Allegri ... Sky - Si sblocca maxi-affare Napoli-Samp: ecco Bereszynski e Contini per Zanoli! del portiere del Napoli, Sirigu: “Il Cagliari ha due sogni sul mercato: il difensore Omar Colley della Sampdoria che Ranieri ha già allenato durante la sua esperienza in blucerchiato e Salvatore ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...