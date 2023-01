Salute | caldo anomalo a Natale | rischi e vantaggi secondo i medici internisti

Adnkronos

Per la Regione un temaè anche quello sanitario che vedrà importanti novità sull'edilizia ospedaliera. Il presidente Cirio ha spiegato: "Il Parco dellaè l'opera più importante. Sarà il ...... l'organizzazione impegnata sul fronte dellaglobale, dello sviluppo, dell'istruzione. L'... le ondate die le inondazioni estreme. Caldo anomalo a Natale, ecco quali sono i rischi per la salute (Adnkronos) – Per l’Italia è stato un dicembre con temperature sopra la media e con picchi, soprattutto al Sud, che hanno fatto sentire più il ‘profumo’ della primavera più l’aria natalizia. Ma questa ...Genova – Il primo record Sono i 32,8 gradi raggiunti dalle colonnine di mercurio a Genova, nel mese di maggio. Il secondo, invece, non è un dato, ma un’estate intera: è quella del 2022 da sei bollini ...