Salernitana-Milan | Nicola | “Siamo preparati al meglio C’è grandissima voglia e curiosità”

Milan News

...la lunga sosta dovuta al Mondiale con la sfida alla. In casa rossonera c'è grande voglia di riprendere subito il ritmo giusto per dare ancora una volta l'assalto allo scudetto., ...Utd - Bournemouth CALCIO - SERIE A 12:3012:30 Sassuolo - Sampdoria 14:30 Spezia - Atalanta 14:30 Torino - Verona 16:30 Roma - Bologna 16:30 Lecce - Lazio 18:30 Cremonese - ... Verso Salernitana-Milan: Saelemaekers, Diaz e Leao alle spalle di Giroud Riecco il campionato, riecco la Salernitana di nuovo in campo. Domani i granata torneranno dunque a fare sul serio, lo faranno alle 12:30 quando in uno stadio Arechi stracolmo arriverà ..."Inter-Napoli non sarà decisiva. Importante sì, ma non decisiva. Mancano troppe partite e troppi punti. Noi dobbiamo concentrarci sulle nostre cose": il tecnico del Milan Stefano Pioli - alla vigilia ...