Salernitana-Milan | Nicola | “Ho 5 assenti Loro hanno calciatori clou”

Milan News

LIVE9:00 - In casacontinua a tenere banco il rinnovo di Rafael Leao. Sandro Sabatini a '... 'Purtroppo in questa settimana qualcuno ha voluto fare il fenomeno'.9:30 - Laprepara il ...Anche per iloggi è vigilia di campionato: i rossoneri di Stefano Pioli, alle prese con i soliti problemi legati agli infortuni, giocheranno domani sul campo della, per la ... Verso Salernitana-Milan: Saelemaekers, Diaz e Leao alle spalle di Giroud E' la prima partita del 2023. I granata affrontano i campioni d'Italia in uno stadio Arechi sold out. Non ci saranno Mazzocchi, infortunato, e Candreva, squalificato. E' atteso al debutto il portiere ...Davide Nicola, tecnico della Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan soffermandosi sul primo impegno dell'anno: "C'è stato ...