Salernitana-Milan | le probabili formazioni | dove vederla in tv e in streaming

ORE 12:30: in diretta su Sky (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Sport Uno), DAZN, Zona DAZN (canale 214 di Sky), Now TV, Sky Go e TimVision SASSUOLO - SAMPDORIA: ..., gennaio mese cruciale: quali gerarchie Con Antonio Mirante totale flop nell'amichevole ... Il romeno lo vedremo già in campo il 4 gennaio da titolare contro lae sarà chiamato al ...Il Milan vorrebbe un secondo portiere più affidabile di Tatarusanu in attesa del rientro di Maignan. Occhi su Sergio Rico In attesa del rientro di Mike Maignan, il Milan vorrebbe un secondo portiere ...Salernitana-Milan, match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Arechi di Salerno mercoledì 4 gennaio, alle ore 12:30. La Salernitana ha vinto solo una delle… Leggi ...