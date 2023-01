Salernitana-Milan | i convocati | out anche Gyomber

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista deiper la gara in programma domani tra. Non ce la fa il difensore, indisponibile al pari di Sepe, Maggiore, Candreva e Mazzocchi. PORTIERI: De Matteis, Fiorillo, Ochoa; DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Lovato, Motoc, Pirola, Sambia; CENTROCAMPISTI: Bohinen, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Iervolino, Radovanovic, Vilhena; ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia., Nicola: “Contro ilvoglio coraggio, felici di riabbracciare i tifosi” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Queste sono le partite in programma:12:30 Sassuolo - Sampdoria 12:30 Spezia - Atalanta 14:30 Torino - Verona 14:30 Lecce - Lazio 16:30 Roma - Bologna 16:30 Cremonese - Juventus 8:...Utd - Bournemouth CALCIO - SERIE A 12:3012:30 Sassuolo - Sampdoria 14:30 Spezia - Atalanta 14:30 Torino - Verona 16:30 Roma - Bologna 16:30 Lecce - Lazio 18:30 Cremonese - ...L'allenatore della Salernitana Davide Nicola è intervenuto, presso il centro sportivo Mary Rosy, nella consueta conferenza stampa di presentazione della gara contro il Milan, in ...Come riporta Agipronews, dopo l'insolita, lunghissima sosta invernale per i Mondiali in Qatar, la Serie A riparte subito con un big match come Inter-Napoli. La sfida serale del “Meazza” vede i padroni ...