Salernitana | le convocazioni di Nicola | Ochoa subito in gruppo

US Salernitana 1919

Rispetto alleiniziali, non ci saranno a Coverciano quattro giocatori per infortunio : ...Jacopo Fazzini (Empoli) Matteo Gabbia (Milan) Antonino Gallo (Lecce) Matteo Lovato () ......Tommaso Mancini (Juventus) Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund) Mattia Mannini (Roma) Tommaso Martinelli (Fiorentina) Filippo Missori (Roma) Cher Ndour (Benfica) Lorenzo Pirola () ... Milan: I convocati – US Salernitana 1919 | Sito ufficiale della U.S. ... Le convocazioni di Davide Nicola per la partita della Salernitana contro il Milan: Ochoa subito in gruppo, c’è Bonazzoli Davide Nicola ha stilato la lista dei convocati della Salernitana in vista dell ...Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni ...