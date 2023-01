(Di martedì 3 gennaio 2023) Iinvernali 2023 (già partiti in Sicilia e Basilicata e dal 5 gennaio in tutta Italia) saranno all'insegna dell'. Lo afferma il, che diffonde oggi le proprie stime sull'...

Agenzia ANSA

Lo afferma il, che diffonde oggi le proprie stime sull'andamento degli sconti stagionali. "Mai come quest'anno ipartono all'insegna dei dubbi e dell'incertezza da parte delle famiglie ...Saranno invece'all'insegna dell'incertezza' secondo il. 'Mai come quest'anno ipartono all'insegna dei dubbi e dell'incertezza da parte delle famiglie - spiega il presidente ... Saldi: Codacons,c'è incertezza, giro d'affari 4-4,5 miliardi - Economia I saldi invernali 2023 (già partiti in Sicilia e Basilicata e dal 5 gennaio in tutta Italia) saranno all'insegna dell'incertezza. Lo afferma il Codacons, che diffonde oggi le proprie stime sull'andame ...L’allarme arriva dal Codacons, che ha analizzato gli aumenti di spesa per il 2023 in base a tutti i rincari previsti: ogni famiglia pagherà ...