Ruota panoramica a Milano? Il sindaco di Milano Sala | “Non è e non può essere nei progetti della Pubblica amministrazione”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Vienna, Londra (nella foto) e molte altre città nel mondo. Unapuò diventare anche un simbolo per un città o addirittura una capitale, ma non sempre l’idea incontra le esigenze o anche i “gusti” delle amministrazioni locali. E così mentre a Napoli, con un rischio stop sempre incombente, è già punto la costruzione a, l’idea lanciata dal sottosegretario alla Cultura del Governo Meloni Vittorio Sgarbi, non sembra aver entusiasmato Palazzo Marino. “Lanon è e non puònei. Diverso è se un imprenditore privato su un’area privata ci chiede l’autorizzazione”, allora “verificheremo la possibilità – dice il ...

MilanoToday.it

Si torna a parlare della possibilità di realizzare unaa Milano: il progetto andrebbe a modificare lo skyline del Capoluogo della Lombardia , rendendolo simile a città europee come Londra, Vienna e Monaco, tutte dotate di una "big wheel"...Una, alta, luminosa e tecnologica, dalla quale poter osservare l'intero skyline della città di Milano. Come a Londra col London Eye, come la Wiener Riesenrad a Prater, Vienna, e come ... Una mega ruota panoramica per Milano Partiranno il 5 gennaio, il direttore di Confcommercio Polacco: "Il lungo weekend dell’Epifania aiuta. Saranno i capispalla ad andare forte". E Natale "Shopping più forte, ma sotto la media pro capit ...Tra turisti e residenti, a Como una festa speciale tra le bancarelle di street food, i led dell'albero da 15 metri e la vista sul Lario: "Anche d'inverno, qui, è sempre bello" ...