Rrahmani vicino al rinnovo

(Di martedì 3 gennaio 2023) Mentre il ritorno in campo in Serie A si avvicina, il Napoli prova a chiudere i rinnovi contrattuali con i suoi calciatori il prima possibile. Secondo quanto riposta “Sky” il prossimo nome della lista è quello di Amir. Il club partenopeo potrebbe ufficializzare il nuovo contratto del kosovaro attualmente in scadenza con il club L'articolo

numero-diez.com

In casa partenopea si continua a lavorare per i rinnovi: dopo quelli ufficiali di Meret , Zerbin e Anguissa , oltre a quello sempre piùdi Lobotka , ora anche Amirè ad un passo dal ...... recuperati Kvaratskhelia e, gli assenti prima dello stop per il Mondiale, non resta che l'... Diversa è la situazione del Milan, il piùalla squadra di Spalletti, con un distacco di 8 ... Rrahmani è sempre più vicino al rinnovo con il Napoli ForzAzzurri.net - Corriere del Mezzogiorno - Rinnovo Rrahmani ad un passo: prossima settimana l'incontro tra le parti. Il Napoli è pronto a blindare i suoi pezzi da ...Rrahmani è sempre più vicino al rinnovo del contratto, la prossima settimana dovrebbe esserci un incontro con il suo entourage ...