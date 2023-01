Corriere dello Sport

RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Unache ha fatto ridere tutti, dai giornalisti allo stesso Cristiano. Durante la conferenza stampa di presentazione di CR7 all'Al Nassr , il tecnico del club saudita, Rudi Garcia , ha ......non dovranno più chiudere un occhio quando i calciatori useranno pretesti per ritardare la. ... Leggi Anche, spunta una clausola nel suo contratto: 'Potrà giocare la Champions con il ... Ronaldo, la battuta di Rudi Garcia in conferenza spiazza tutti L'allenatore dell'Al Nassr sorprende i giornalisti e lo stesso CR7 con un commento ironico che genera le risate di tutti i presenti ...Cristiano Ronaldo si è trasferito all'Al Nassr. Oggi, a Riad, c'è stata la sua conferenza stampa di presentazione.