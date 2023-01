“Ronaldo e Georgina sono in crisi” | dalla Spagna i retroscena della rivelazione choc

(Di martedì 3 gennaio 2023)Rodriguez e Cristianoai ferri corti. L’indiscrezione sul fatto che la coppia stia attraversando la “peggioreloro storia” arriva da Telecinco. Nonostante sui loro social l’influencer e il campione portoghese stiano cercando di mantenere le apparenze, secondo il canale televisivo spagnolo, il loro matrimonio è a rischio. Un’unica cosa li tiene ancora insieme: i numerosi contratti e gli accordi pubblicitari firmati insieme. Il canale spagnolo sottolinea la “mancanza di complicità” tra i due coniugi. La coppia per il momento non conferma né smentisce quello che viene definito come un “vero e proprio segreto di Pulcinella”: CR7 estarebbero insieme solo per pura convenienza. Oltre alla famiglia, i due hanno creato insieme un brand milionario, le ...

Corriere dello Sport

Le voci di una crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez tornano in vista del trasferimento in Arabia Saudita dove sono arrivati su un jet di lusso.L'arrivo del fuoriclasse portoghese avrebbe spaccato lo spogliatoio del club saudita. Inoltre, potrebbero esserci divergenze di visione tra lui e Georgina.