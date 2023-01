(Di martedì 3 gennaio 2023) RIAD (Arabia Saudita) - Il contratto di Cristianocon l'Al Nassr comprende delle cifre mostruose, non soltanto per il fuoriclasse portoghese. Già alla fine della scorsa stagione, Cristiano ...

Corriere dello Sport

Già alla fine della scorsa stagione, Cristianoha avuto l'opportunità di trasferirsi in Arabia Saudita grazie alle negoziazione del suo procuratore Jorge Mendes , ma alla fine decise di ...... assoldare testimonial d'eccezione come Messi (e lo stesso Cristiano, a cui è stata ... contro il parere della sua stessache aveva suggerito un ampliamento a 40 nazionali, che ... Ronaldo, commissione pazzesca per l’agente. Ma non è Mendes RIAD (Arabia Saudita) - Il contratto di Cristiano Ronaldo con l’Al Nassr comprende delle cifre mostruose, non soltanto per il fuoriclasse portoghese. Già alla fine della scorsa stagione, Cristiano ...Cristiano Ronaldo Al Nassr commissione, ecco quanto incasserà l'uomo che si è occupato del trasferimento del calciatore ...