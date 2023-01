Ronaldo | che gaffe in conferenza! L' errore impazza sui social

Il Foglio

La presentazione di Cristianoall' Al - Nassr è stato un grande evento mediatico,ha catturato l'attenzione di cronisti e tifosi di ogni parte del mondo. Le sue parole hanno immediatamente fatto il giro del web. ...Ma è proprio questa la sfidasbatte in faccia ai detrattori, portare quella periferia sotto la luce dei riflettori. "Non mi preoccupa quellodice la gente, il calcio si è evoluto, non ... Ronaldo ha ammesso che Messi è più grande di lui. Non glielo perdoneremo mai Sul proprio acount Twitter, Maurizio Pistocchi ha commentato così il video pubblicato dall'Al-Nassr dove si vede Cristiano Ronaldo che percorre la passerella ...Comincia ufficialmente l’avventura di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, come nuovo giocatore dell’Al Nassr. CR7 in prima battuta è intervenuto nella sala stampa dello stadio Mrsool Park di Riyadh ( ...